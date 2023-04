Weldoeners in Brummen krijgen lintjes: zes inwoners vanaf nu Lid in de Orde van Oranje Nassau

met video Oranje tompoucen vliegen over de toonbank bij deze bakkerij in Brummen: ‘Dit jaar maken we er 15.000’

Bladerdeeg, bakkersroom en oranje glazuur. De tompouce is een lekkernij die veel gegeten wordt op Koningsdag. Het is een traditie. Bij Bakkerij Jolink in Brummen weten zij daar alles van. Al dagen zijn zij bezig om zoveel mogelijk tompoucen te maken. ,,Op Koningsdag zelf gaan we 's ochtends al om vier uur bezig.’’