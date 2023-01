Welk lot wacht de kerken in Brummen? Jur (26) en Gerrit (69) zijn ongerust: ‘Tij is niet te keren’

Met video BMW opgeblazen in woonwijk Eerbeek: Man aangehou­den voor bezit illegaal vuurwerk

In een wijk in Eerbeek zijn vannacht harde knallen te horen geweest. Bewoners die op de knallen afkwamen ontdekten dat er een witte BMW was opgeblazen. Na onderzoek van de politie is in een woning illegaal vuurwerk aangetroffen. Of dat iets met de zaak te maken heeft wordt nog onderzocht.

