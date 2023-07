Zutphense kunstenaar schildert IJssel en wordt weggestuurd: ‘Waarom vissers wel?’

Burgemees­ter Brummen klaar met vernielin­gen op station: ‘Ze moeten schop onder kont krijgen!’

Fietsen vernield of gestolen, palen uit de grond getrokken en ingegooide ruiten van bushokjes. Vandalisme is een veelvoorkomend probleem op het station in Brummen. Deze week was het weer raak. Burgemeester Alex van Hedel is er helemaal klaar mee. ,,Als je dat doet ben je een loser.”