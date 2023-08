Grensregio pleit voor duurzame belasting­af­spra­ken grenswer­kers

Nederland moet betere afspraken maken over het heffen van belasting bij mensen die vanuit huis voor bedrijven over de grens werken. Daarvoor pleiten regio’s langs de grens in een brief aan de verantwoordelijke ministers van Financiën in Duitsland, België en Nederland. Door die afspraken voor de lange termijn moet het werken over de grens aantrekkelijk blijven.