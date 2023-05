Bewolkt weer in Brunssum vanmiddag en vanavond

CBR ziet gemiddelde wachttijd voor praktijk­exa­men dalen

Mensen die hun rijbewijs willen halen, hoeven volgens het CBR minder lang te wachten op hun praktijkexamen dan vorig jaar. De gemiddelde wachttijd bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) is sinds de piek in april vorig jaar afgenomen van ruim 22 weken tot ongeveer 16 weken in april dit jaar. Dit meldt het CBR in het jaarverslag van 2022. De wachttijd is volgens de woordvoerster nog steeds “relatief hoog”.