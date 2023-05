Vanochtend en vanmiddag lichte bewolking in Brunssum

Universi­teit Maastricht wil geschorste hoogleraar ontslaan om ongewenst gedrag

De Universiteit Maastricht is een ontslagprocedure gestart tegen een hoogleraar van de faculteit Health, Medicine and Life sciences. De man werd in het najaar van 2022 al op non-actief gezet. Uit onderzoek zou zijn gebleken dat de hoogleraar zich schuldig zou hebben gemaakt aan seksueel ongewenst gedrag. Een woordvoerder van de UM bevestigde dinsdag berichtgeving hierover in het universiteitsblad De Observant.