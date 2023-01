Vijf huizen in Brunssum tijdelijk ontruimd vanwege vondst ‘zeer gevaarlijke’ stof

Limburg herstelt leefgebied van ernstig bedreigde eikelmuis

De provincie Limburg, gemeenten in Zuid-Limburg en terreinbeheerders gaan de komende vier jaar het leefgebied van de ernstig bedreigde eikelmuis herstellen. Het dier komt in Nederland alleen nog in Zuid-Limburg voor, maar was erg onbekend. Afgelopen jaar hebben wetenschappers, enkele dierentuinen en natuurbeschermers onderzocht wat er gedaan moet worden om de eikelmuis voor uitsterven in Nederland te behoeden.

19 december