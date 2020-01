1 op de 50 huizen in Londen verhuurd voor korte termijn, stadsraad en bewoners zijn het zat

Apple stopte met plannen voor encryptie in iCloud na gesprekken met FBI

21 januari Apple heeft de plannen om bestanden in iCloud met encryptie te versleutelen in de ijskast gezet. De techreus neemt het besluit na klachten van de FBI. Apple had plannen om de versleuteling door te voeren, maar zette die stop nadat het met de politiedienst in gesprek was geweest.