10-jarig slachtoffer van verkrachting gedwongen naar andere staat voor abortus

Een 10-jarig meisje dat door een verkrachting zwanger raakte is een abortus geweigerd in Ohio. De Amerikaanse staat scherpte zijn wetten aan na de uitspraak van het hooggerechtshof over abortus. Het meisje is naar de naastgelegen staat Indiana gereisd om alsnog de zwangerschap af te breken.

Dr. Caitlin Bernard, een verloskundige en gynaecoloog in Indiana, kreeg een telefoontje van een collega-arts in Ohio die slachtoffers van kindermishandeling behandelt. Dat vertelt Bernard aan een krant uit Ohio, The Columbus Dispatch. De arts vroeg om hulp. Het 10-jarige slachtoffer van verkrachting was namelijk al zes weken zwanger. In de staat Ohio is het sinds eind juni niet meer mogelijk om na dat termijn een zwangerschap af te breken.

Door het besluit van het hooggerechtshof is het voortaan aan de staten zelf om te bepalen of abortus mag. Compleet verboden is het niet, maar de verplichting bestaat niet meer.

‘Perverse, vreselijke en gestoorde individu’

Dankzij Bernard kon het 10-jarige meisje van Ohio naar Indiana reizen om de zwangerschap af te breken. De gynaecoloog ziet het aantal patiënten dat voor een abortus naar Indiana komt stijgen. De meeste aanvragen komen uit Amerikaanse staten waar abortus beperkt of verboden is. De wetgevers van Indiana hebben abortus nog niet verboden of beperkt, maar de verwachting is dat zij dit later wel zullen doen.

De Republikeinse gouverneur Kristi Noem van South Dakota, genoemd als een potentiële running mate van Donald Trump in 2024, was zondag te gast bij State of the Union, een programma van CNN. Daar vertelde ze dat ze het ‘ongelooflijk’ vond dat ‘niemand het heeft over het perverse, vreselijke en gestoorde individu dat een 10-jarige verkracht’.

Op de vraag of het meisje de baby zou moeten krijgen, antwoordde Noem dat ‘elk leven kostbaar is’. Noem sluit echter niet uit dat een abortus is toegestaan als dit het leven van de 10-jarige beschermt. ,,In zo'n situatie nemen de dokter, het gezin en de personen die het dichtst bij staan daar de beslissingen over.”