10 maanden extra cel voor Hongkongse activist Wong

De bekende prodemocratische activist Joshua Wong (24) uit Hong Kong is donderdag veroordeeld tot een gevangenisstraf van tien maanden. Hij nam in 2020 volgens de rechtbank deel aan een ‘illegale’ wake ter nagedachtenis aan het bloedig neerslaan van de protesten voor meer democratie op het Plein van de Hemelse Vrede in Beijing, in 1989.

Wong pleitte schuldig aan deelname aan een illegale bijeenkomst. Drie mede-dissidenten deden hetzelfde. ,,,,Deze straf moet mensen ervan weerhouden strafbare feiten te plegen en te recidiveren,” zei rechter Stanley Chan. Joshua Wong was eind 2020 al veroordeeld tot een gevangenisstraf van 13,5 maanden voor het leiden van een ongeoorloofd protest tegen de regering bij het hoofdbureau van politie in Hongkong, in 2019. De activist, die pas 17 jaar oud was toen hij het gezicht werd van de door studenten geleide protesten in 2014, had van tevoren al aangekondigd schuld te zullen bekennen. Zijn mede-activisten Agnes Chow en Ivan Lam kregen respectievelijk 10 maanden en 7 maanden cel.

De voormalige Britse kolonie Hongkong was als semi-autonoom gebied decennialang de enige plek in China waar de bloedige interventie van het Chinese leger in 1989 op het Tiananmenplein werd herdacht. Voor het eerst in 30 jaar werd de wake op 4 juni 2020 niet goedgekeurd door de autoriteiten. Die voerden de strijd tegen de bestrijding van de coronapandemie aan als voorwendsel. Desondanks trotseerden tienduizenden mensen het verbod om de 31e verjaardag van de bloedige repressie vreedzaam te herdenken in een park in het centrum van Hongkong. Daarop werd een onderzoek gestart tegen 24 persoonlijkheden uit de prodemocratische beweging.

De bloedige interventie van het Chinese leger op het Plein van de Hemelse Vrede in de nacht van 3-4 juni 1989 maakte een einde aan zeven weken van studenten- en arbeidersprotesten tegen corruptie en democratie in China. Bij de repressie vielen naar schatting tussen de vierhonderd en duizend doden. Het onderwerp is taboe in de Volksrepubliek.

In 2019 had de dertigste verjaardag van de wake al plaatsgevonden in een gespannen politieke context toen de pro-Beijing Hongkongse uitvoerende macht probeerde toestemming te geven voor uitleveringen aan het vasteland van China. Een week later begon de grootste protestbeweging tegen de Chinese overheersing in Hong Kong, met bijna dagelijkse en soms gewelddadige demonstraties en acties van juni tot december 2019.