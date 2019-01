100.000 Grieken de straat op om namenkwestie Macedonië

Foto was voor politie het eerste bewijs dat Julen (2) in put viel

12:17 Een foto van het Spaanse jongetje Julen (2), een week geleden gemaakt vlak voor zijn verdwijning in de bergen bij Málaga, heeft de Spaanse politie ervan overtuigd dat de peuter in een nabijgelegen put moest zijn gevallen. Reddingswerkers hopen het jochie vandaag of morgen te bereiken via een schacht die naast het 110 meter diepe en slechts 30 centimeter brede gat wordt gegraven.