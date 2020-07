100-jarige Britse geldinzamelaar ‘Captain Tom’ geridderd

De 100-jarige Moore, die ook wel ‘Captain Tom’ wordt genoemd, krijgt zijn ridderschap vanwege zijn inspanningen om geld in te zamelen voor de Britse gezondheidszorg in de coronacrisis. Hij liep rondjes in zijn tuin om geld bijeen te brengen en werd daarmee een nationale held. Zijn oorspronkelijke doel was om voor zijn honderdste verjaardag op 30 april duizend pond op te halen, maar het was op die dag al 30 miljoen pond (33 miljoen euro). Ter ere van zijn verjaardag vlogen vliegtuigen van de Britse luchtmacht over zijn huis en kreeg Moore de eretitel van kolonel.