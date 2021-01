112 aanhoudingen in Brussel na rellen om dood van gearresteerde buurtgenoot

TikTok meest gedownloa­de app in 2020, Among Us populair­ste game

11 januari TikTok was in 2020 wereldwijd de meest gedownloade app. Dat staat in een nieuw rapport van onderzoeksbureau Apptopia. 850 miljoen mensen zetten de app voor korte filmpjes op hun telefoon. Op het gebied van games was Among Us de nummer één, met 264 miljoen downloads.