12 jaar cel en tbs voor moordenaar van zoon oud-bondspresident

De verdachte van de moord op Fritz von Weizsäcker, de 59-jarige zoon van de voormalige president van de Bondsrepubliek Duitsland, is schuldig bevonden. De rechtbank in Berlijn veroordeelde hem vanmiddag tot een gevangenisstraf van twaalf jaar en daarna een gedwongen opname in een psychiatrische kliniek, melden Duitse media.

De 57-jarige Gregor S. uit Andernach (Rijnland-Palts) werd ook veroordeeld voor poging tot moord op een politieagent die hem probeerde te stoppen tijdens zijn aanval op Von Weizsäcker. S. hoorde zijn veroordeling uiterlijk onbewogen aan. De magazijnmedewerker verklaarde in zijn slotwoord dat hij ‘een politieke sluipmoordenaar was en geen krankzinnige’. Met zijn aanval op Von Weizsäcker, in november vorig jaar, daagde hij de staat naar eigen zeggen uit. ,,Het is logisch dat ik vanaf het begin geen kans had.’’ Het psychiatrische rapport waarin hij verminderd toerekeningsvatbaar werd verklaard, was volgens hem ‘tendentieus’.

S. bekende de moord tijdens de rechtszaak en toonde geen wroeging. ,,Ik ben blij dat hij dood is’’, zei hij op de tweede dag van het proces. De vijftiger haatte de vader van Von Weizsäcker naar eigen zeggen al ruim dertig jaar. Dit omdat hijzelf in de jaren zestig voor een chemisch bedrijf werkte dat een bijproduct verkocht voor Agent Orange, een zeer giftig ontbladeringsmiddel dat in de Vietnamoorlog werd gebruikt. Op basis van rapporten uit die tijd oordeelde S. dat de in januari 2015 overleden bondspresident Richard von Weizsäcker verantwoordelijk was voor de gevolgschade, sterfgevallen, ernstige ziekten, miskramen en misvormingen.

Gevaarlijk

Het Openbaar Ministerie (OM) had een gevangenisstraf van veertien jaar tegen S. geëist en een gedwongen opname. Dit omdat de vijftiger ondanks zijn verminderde toerekeningsvatbaarheid gevaarlijk is, zo betoogde de aanklaagster. Volgens haar was er allesbehalve sprake van een ‘politieke moord’, handelde S. evenmin uit ‘haat’ jegens de familie Von Weizsäcker en had het slachtoffer niks te maken met Agent Orange. ,,Het ging de verdachte louter om zichzelf en zijn mislukte leven. Hij handelde vanuit verraderlijke en lage motieven’’, hoorde Der Tagesspiegel de aanklaagster zeggen.

Fritz von Weizsäcker werd op 19 november neergestoken in een vergaderzaal van de afdeling Psychiatrie in de Schlosspark Klinik in Berlijn-Charlottenburg. Von Weizsäcker, al vijftien jaar hoofdarts van de afdeling Interne Geneeskunde in de kliniek, gaf er een lezing over ‘volksziekte leververvetting’. Omstreeks 18.50 uur, hij was toen al bijna een uur aan het woord, zagen de aanwezigen een man naar voren stormen die met een mes begon in te steken op de medisch specialist. Een 33-jarige agent buiten dienst die in de zaal zat, greep meteen in en probeerde de dader te overmeesteren. De man raakte daarbij zwaargewond en moest zijn hulppoging staken. Daarop schoten andere toehoorders te hulp die de dader wisten te overmeesteren en hem overdroegen aan de politie.

Von Weizsäcker, vader van vier kinderen, bezweek aan zijn verwondingen. Hij had een steekwond in zijn hals van maar liefst veertien centimeter diep, zo verklaarde de hoofdarts in zijn rapport. De verdachte handelde volgens de recherche in een psychose en verklaarde de arts te hebben vermoord ‘om wraak te nemen op de familie von Weizsäcker’.

