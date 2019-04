12 jaar cel voor afdoen condoom tijdens seks met prostituee

Saoedi-Ara­bië executeert 37 veroordeel­de ‘terroris­ten’ op één dag

2:47 Bij een massa-executie in Saoedi-Arabië zijn dinsdag 37 overwegend sjiitische gevangenen onthoofd. Het gaat om de grootste massa-executie in drie jaar, zo schrijft The Washington Post. In totaal zijn in de eerste vier maanden van het jaar al 105 veroordeelden ter dood gebracht in het land.