12-jarig meisje in België overlijdt aan corona: ‘Dit haalt ons helemaal overhoop’

Italiaanse politici halen in adverten­tie vernieti­gend uit naar Nederland: ‘Egoïstisch en gebrek aan ethiek’

11:54 Een groep prominente Italianen roept Duitsland in een paginagrote advertentie op niet zo ‘benepen en egoïstisch‘ te zijn als Nederland bij het bedenken van een financieel antwoord op de coronacrisis. ‘De Nederlandse houding is in ieder opzicht een voorbeeld van het gebrek aan ethiek en solidariteit’, schrijven burgemeesters en gouverneurs vandaag in de Frankfurter Allgemeine Zeitung.