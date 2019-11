13 doden en twintig gewonden bij ongeluk met bus Slowakije

Belgische vrouw (58) vermoord in Malaga, ‘geheime’ lesbische partner verdachte

11:45 In de Spaanse regio Andalusië is een Belgische vrouw met geweld om het leven gebracht. De dader is vermoedelijk een andere Belgische vrouw, met wie het 58-jarige slachtoffer al enkele maanden een geheime relatie had. Dat schrijven lokale Spaanse media.