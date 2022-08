13 meter geveild en gelakt: Amerikaanse oma breekt record met langste vingernagels ter wereld

Armstrong knipte maar liefst 25 jaar lang haar nagels niet om tot het record te komen. Guinness World Records heeft haar nagels opgemeten tot een totale lengte van 1306,58 centimeter, ofwel net iets meer dan 13 meter. Haar rechterduimnagel is de langste, met een lengte van maar liefst 1,38 meter.

Mike Marcotte van Guinness World Records bevestigde het record in Minneapolis, waar de 63-jarige Armstrong woont. ,,Diana was fantastisch om mee te werken”, aldus Marcotte. ,,Ze was extreem geduldig toen ik, samen met gezondheidsexperts, haar nagels opmat. Dat duurde best lang.”

Van jongs af aan

Armstrong heeft haar hele leven een fascinatie gehad met nagels, deelt ze met Guinness World Records. ,,Ik heb altijd al lange nagels gehad, maar niet zó lang. Zelfs toen ik klein was had ik al langere vingernagels omdat mijn moeder ook altijd haar nagels liet groeien.”

Volledig scherm Armstrong wilde vanwege de dood van haar dochter haar nagels niet meer knippen. © Kevin Scott Ramos/Guinness World Records

Met haar eigen dochter, Latisha, had Armstrong eenzelfde ervaring. Ieder weekend gaf Latisha haar moeder een manicure. Toen haar dochter in 1997 op 16-jarige leeftijd overleed door aan astma-aanval kon Armstrong zichzelf niet meer zo ver krijgen haar nagels te knippen. Een dag voor het overlijden van haar dochter waren haar nagels namelijk nog door Latisha gelakt.

,,Mijn kinderen hebben nooit geweten waarom ik mijn nagels liet groeien”, deelt Armstrong. ,,Ik hield het voor mezelf totdat ze ouder waren.” Haar kinderen reageerden verbaasd op de droevige reden, aldus de kersverse recordhouder. ,,Ze schaamden zich voor wat mensen over mij zeiden. Hierdoor voelde ik me ook slecht, dus ik vertelde ze: ‘Jullie kunnen me zeggen dat ik mijn nagels moet knippen, maar ik kan het simpelweg niet’.”

Vier dagen in de nagelsalon

Armstrong vertelt aan Guinness World Records dat haar leven drastisch is veranderd sinds ze besloot haar vingernagels te laten groeien. Zo kan ze geen ritsen meer openmaken, waardoor ze bepaalde kleding niet meer kan dragen. Ook rijdt ze geen auto meer omdat haar handen niet meer in de auto passen en moet ze gebruik maken van invalidentoiletten omdat haar nagels niet in normale wc-hokjes passen. Voor veel dagelijkse bezigheden heeft ze de hulp van haar familie nodig.

Volledig scherm Vanwege haar lange nagels kan Diana Armstrong veel dagelijkse taken niet meer uitvoeren. © Kevin Scott Ramos/Guinness World Records

Om de nagels van Armstrong te verzorgen wordt de hele familie opgetrommeld. Manicuresalons hebben geen tijd om iedere keer zulke lange nagels te behandelen - het duurt zo'n vijf uur om de nagels te vijlen en te lakken- dus haar kleinkinderen hebben die taak op zich genomen.

Een keer in de vijf jaar gaat Armstrong wel naar een nagelsalon voor een grote beurt. Hier geven ze de nagels een uitgebreide behandeling, waarvoor ze onder meer een vijl gebruiken die ook voor houtbewerking wordt gebruikt. Zo'n vier dagen en 15 tot 20 nagellakpotjes later kan ze weer een tijdje vooruit.

Met haar lange nagels heeft Armstrong de records voor langste nagels bij een vrouw en langste nagels bij een vrouw ooit in handen. Hiermee stoot ze Ayanna Williams van de troon met een verschil van 5 meter en 73 centimeter. Williams heeft haar nagels op de dag dat haar nagels opgemeten werden afgeknipt. Ze liggen tentoongesteld in het Ripley's believe it or not! Orlando odditorium in Orlando, Florida.