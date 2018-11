14 jaar celstraf voor aanslag op spelersbus Borussia Dortmund

Op weg van het hotel naar het eigen stadion in Dortmund, voor de wedstrijd tegen AS Monaco in de Champions League, ontploften explosieven vlakbij de bus. Door de aanslag raakte speler Marc Bartra van de Duitse club gewond. Het Openbaar Ministerie had levenslang geëist tegen W., die zijn aanval wilde voordoen als moslimterrorisme. De man bestudeerde de route van de spelersbus nauwkeurig en verstopte de met metalen deeltjes gevulde bommen in een heg. Zelf huurde hij een hotelkamer, van waaruit hij de explosieven kon laten afgaan.

Islamitische Staat

Bij de bommen had W. een briefje gelegd, waarin hij Islamitische Staat de aanslag liet opeisen. Wat W., een elektricien met een Duits en een Russisch paspoort, niet wist was dat IS nog nooit een aanslag per brief had opgeëist.



W. hoopte op een vrije val van de koers van het beursaandeel BVB van de Duitse voetbalclub, wat hem veel geld zou opleveren. W. had 40.000 euro geleend om de aandelen te kunnen kopen .