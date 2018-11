‘15.000 euro extra kwijt na horrorvakantie Egypte’

Een reis naar badplaats Sharm-El-Sheikh in Egypte werd een ware nachtmerrie voor het Belgische stel Anja Degraeuwe (48) en haar man Luc Vermachelen (58). Na een voedselvergiftiging werd Anja naar eigen zeggen drie weken lang gegijzeld in een privékliniek. Ze gaf 15.000 euro meer uit dan voorzien.

Anja en Luc vertrokken op 24 oktober met touroperator TUI naar Sharm-El-Sheikh in Egypte. In hotel Steigenberger Alcazar liep de Belgische meteen al de eerste dag een voedselvergiftiging op. ,,Ik voelde me doodziek, had onophoudelijke buikloop en droogde volledig uit. Ik voelde bovendien dat mijn hart begon te sputteren", getuigt Anja, verpleegster van beroep. Ze werd doorverwezen naar het South Sinai Hospital, een privékliniek. ,,Ik kreeg hartproblemen en er volgde een reanimatie. Ze hebben er mijn leven gered, maar we werden onheus behandeld. Een infuus kennen ze er niet, dus mijn lichaam werd overal onzorgvuldig doorprikt met naalden. Op de medicatie kreeg ik allergische reacties", gaat Anja verder.

Uitgelachen

Zes dagen lang lag de Belgische . Van de buikloop raakte ze niet verlost. ,,Ik hoorde de verpleegsters lachen met ‘the shitting lady from Belgium’. Ze vonden er niet beter dan mij een middel toe te dienen waardoor ik niet meer naar het toilet kon gaan. Pas gisteren zijn mijn darmen voor het eerst ontlast bij een operatie. De inhoud was intussen zo'n 4 kilogram. Ik heb een enorme lijdensweg doorstaan", aldus de onfortuinlijke vrouw.

Volgens Anja en Luc, die een reisverzekering hadden bij verzekeraar Europ Assistance, werden ze gegijzeld in het hospitaal. ,,Onze gsm's werkten niet. Hadden ze die geblokkeerd? Ik weet het niet. Luc mocht het hospitaal niet verlaten omdat ze dachten dat we niet zouden betalen. Als hij rondliep, ging er een bodyguard mee. En Europ Assistance wilde ons eerst niet repatriëren", gaat Anja verder.

Marjolijn Peeters, key account manager van Europ Assistance, ontkent dit laatste. ,,Wij hadden regelmatig contact en deden alles om hen zo snel mogelijk te repatriëren. Er werd ons nooit enig probleem gemeld", zegt Peeters. Er moet eerst een medisch verklaring zijn als bewijs dat de vrouw geschikt is om te vliegen.



,,Plots kwam tegenstrijdige informatie van de klant en het ziekenhuis. De klant sprak van een dringende opname in een Belgisch ziekenhuis en een ziekenwagen in Zaventem. De artsen vonden haar medisch geschikt om gewoon het vliegtuig te nemen. Dus werd er overlegd met de lokale arts die de diagnose opnieuw bevestigde. Er werd dan meteen een vlucht geboekt - via Istanboel - en een taxi geregeld", zegt Marjolijn Peeters. Europ Assistance betaalde ook meteen de ziekenhuisfactuur en de vliegtuigtickets. ,,Misschien heeft de taalbarrière onze klanten parten gespeeld en was er misverstand ter plaatse?", zegt Marjolijn Peeters wel. Het is bovendien best mogelijk dat de privékliniek eerst zeker wou zijn van de transactie door Europ Assistance.

Omkopen

Toch zijn Luc en Anja naar eigen zeggen 15.000 euro extra kwijt. Niet aan ziekenhuiskosten, maar aan steekpenningen. Dat zit zo: hoewel Europ Assistance het visum had verlengd, waren controleurs in de luchthavens er volgens het echtpaar niet van op de hoogte. ,,We hebben politie, douane en stewards moeten omkopen. En dat twee keer, want vervolgens bleek dat de tickets enkel op de naam van mijn man stonden. Een nachtmerrie", zegt Anja nog.

Op 1 november kwam ze aan in Zaventem ging ze meteen naar het AZ Damiaan in Oostende. Gisteren mocht ze naar huis. Ze dient klacht in bij Europ Assistance en touroperator TUI. Ook die laatste valt uit de lucht. “,,oen onze begeleider de problemen rapporteerde, probeerden we tevergeefs meermaals contact op te nemen met het koppel. We lieten tal van boodschappen achter bij het hotel. Toen we de verzekeraar hoorden, was een vlucht geboekt. Als we het logboek van de Europ Assistance bekijken, is alles zo vlot mogelijk geregeld", reageert Piet Demeyere van TUI.