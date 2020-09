15.000 slaapzakken voor vluchtelingen Moria, maar niet iedereen staat te springen

Rook natuurbran­den VS vervuilt lucht tot aan de oostkust

3:34 De natuurbranden in de westelijke Amerikaanse staten Californië, Oregon en Washington veroorzaken zoveel rook dat zelfs de lucht van de oostelijk gelegen hoofdstad Washington, duizenden kilometers verderop, niet meer helder is. In de vijf grootste steden van Oregon is de slechtste luchtkwaliteit ooit gemeten.