15 doden bij crash van vrachtvliegtuig Iraans leger

Video Spanje in de ban van peuter Julen in 110 meter diepe put

11:30 Een twee jaar oud jochie genaamd Julen beheerst sinds gisteren het nieuws in Spanje. Hij viel tijdens een familie-uitje in de bergen bij Málaga in een waterput van zo’n 110 meter diep en 25 centimeter breed. Spaanse media houden liveblogs bij over de zoekactie naar de peuter.