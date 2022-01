15 maanden cel voor organisator herdenking Tiananmenprotest Hongkong

UPDATE Hongkong verbiedt herdenking slachtof­fers Tiananmen­pro­test

De autoriteiten in Hongkong hebben een wake ter herdenking van de slachtoffers van het Tiananmenprotest van 1989 verboden. Bij het neerslaan van de studentenprotesten op het Plein van de Hemelse Vrede in Beijing werden op 4 juni van dat jaar honderden betogers door het leger omgebracht. De politie, die het verbod aankondigde, noemt de coronapandemie als reden. Kritiek tegen het communistische bewind in Peking wordt echter steeds lastiger in Hongkong sinds daar ongeveer een jaar geleden de nieuwe veiligheidswet inging.

4 juni