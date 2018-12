15 mensen aangeklaagd na moord op toeristen in Marokko

Afgelopen week werden tien verdachten aangehouden. Zij hebben net als vijf andere eerder opgepakte mensen banden met vier hoofdverdachten (allemaal tussen 25 en 30 jaar). Die vier mannen hadden zich in een video die voorafgaand aan de moorden werd opgenomen loyaal verklaard aan terreurgroep IS. Volgens de woordvoerder van de Marokkaanse binnenlandse inlichtingendienst waren ze ‘lone wolves’ en zouden ze dus niet namens een leider of organisatie geopereerd hebben.



In totaal zijn twintig mensen gearresteerd in de zaak. Als laatste werd een Zwitserse man gearresteerd die wordt verdacht van het trainen van de mensen die de vrouwen om het leven hebben gebracht, aldus Sky news.



Louisa Vesterager Jespersen (24) uit Denemarken en Maren Ueland (28) uit Noorwegen werden eerder deze maand dood teruggevonden vlakbij het Marokkaanse dorpje Imlil, op een wandelroute naar Toubkal, de hoogste top van Noord-Afrika.