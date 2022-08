1500 mensen in Noordoost-Spanje geëvacueerd vanwege bosbrand

met video Schrijver Salman Rushdie aan beademing: verliest vermoede­lijk oog na steekpar­tij in New York

De Brits-Indiase romanschrijver Salman Rushdie is gisteren neergestoken, vlak voor een lezing die hij zou geven in een onderwijscentrum in het westen van de staat New York. Hij is met spoed geopereerd en ligt momenteel aan de beademing. Zijn literair agent meldt in een verklaring dat ‘het nieuws niet goed is’.

13 augustus