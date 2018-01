16-jarige Australische pakt internetpesters terug. 'Kom je boterham maar halen'

In een TEDx Talk enkele jaren geleden moedigde Hameister jonge meiden aan hun dromen achterna te gaan. ,,Wat als er minder gekeken zou worden naar hoe we eruitzien, en meer naar waartoe we in staat zijn?" In de reacties op de video is meerdere keren de opmerking 'smeer een boterham voor me' te lezen. Die zin wordt vaak gebruikt om vrouwen neer te halen en ze te 'herinneren' aan hun ondergeschikte positie in de maatschappij.