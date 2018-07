Zoon burgemeester Parijs zwemt als jongste Fransman Kanaal over

Vader Brits jongetje (3) verdacht van zuuraanval op eigen zoon

16:09 Vijf mannen zijn in staat van beschuldiging gesteld in verband met de zuuraanval op een 3-jarig jongetje zaterdag in het Engelse Worcester. De vader van het slachtoffertje zou een van de verdachten zijn.Later vandaag wordt het vijftal voorgeleid.