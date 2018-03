17-jarige krijgt levenslang voor beramen aanslag bij Justin Bieber-concert

De jongen had uitgebreid de veiligheidsmaatregelen bij het concert van Bieber bestudeerd. Hij ontkent echter dat hij een aanslag wilde plegen; hij zou slechts 'domweg geïnteresseerd' zijn in bloederigheid en in Islamitische Staat. Naar eigen zeggen zou hij geen exemplaar van de koran hebben, niet gelovig zijn en ham eten.



,,Ik wilde zien hoe eenvoudig het is, voor mensen met interesse in terrorisme, om online informatie te vinden'', zei hij in de rechtszaal. ,,Ik wilde zien of het mogelijk was, niet voor mijzelf, maar vanuit het oogpunt van iemand anders, omdat politie en overheid proberen terrorisme en radicalisering te bestrijden.''



Volgens Guntons advocaat lijkt de obsessie van zijn cliënt voor IS op weggebruikers die toekijken bij een ongeluk op de snelweg. ,,Hij wordt erdoor aangetrokken en zijn nieuwsgierigheid krijgt de overhand.'' De rechtbank ging er niet in mee en veroordeelde de tiener tot levenslang, waarvan hij minstens elf jaar moet uitzitten.