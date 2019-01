180 Oostenrijkse wegen door zware sneeuwval onbegaanbaar

Alleen al in Salzburg zijn sinds gisterenavond zeventienduizend mensen afgesneden van de buitenwereld, meldde het Oostenrijkse persbureau APA. Aan de noordkant van de Alpen is in 24 uur tijd tussen de twintig en zestig centimeter sneeuw gevallen. Voor vandaag wordt nog dertig tot vijftig centimeter extra sneeuw verwacht.



Ook in Duitsland en Zwitserland houdt de winter flink huis. De afgelopen dagen werd rekening gehouden meer dan een meter sneeuw. In Zuid-Duitsland waren gisteren al vijfduizend hulpverleners in de weer met de winterse neerslag, onder meer om wegen en daken sneeuwvrij te maken. Ook zijn er 350 soldaten ingezet om te assisteren in de sneeuwregio's.