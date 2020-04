‘2-meterprotest’ in Israël tegen nieuwe regering

Mondmas­kers het nieuwe normaal in België: dit moeten onze zuiderbu­ren weten

25 april Mondmaskers worden in België verplicht op scholen en in het openbaar vervoer. Op andere drukke plaatsen worden ze sterk aanbevolen. De overheid voorziet er alvast één per persoon. Waar moeten de Belgen straks allemaal op letten? Een paar belangrijke vragen op een rij.