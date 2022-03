200.000 Australiërs op de vlucht voor noodweer: ‘Zeer gevaarlijk en levensbedreigend’

Nog eens 300.000 inwoners van de staat New South Wales kregen een evacuatiewaarschuwing. Zij hoeven nog niet te vertrekken, maar moeten wel alert zijn op een eventueel evacuatiebevel. Premier Dominic Perrottet van New South Wales dringt er bij de inwoners op aan de bevelen serieus te nemen. ,,We geloven echt dat dingen eerst erger worden voordat ze beter worden”, zegt Perrottet.

Meteorologen voorspellen dat er donderdag 50 tot 150 millimeter neerslag valt in het gebied rond Sydney. Het meteorologisch instituut waarschuwt voor ‘levensbedreigende’ overstromingen en windstoten van meer dan 90 kilometer per uur. Rivieren dreigen te overstromen en bedreigen de miljoenenstad. Inwoners in de buitenwijken van Sydney zijn in de hoogste staat van paraatheid.

De oostkust van Australië wordt al sinds eind vorige week geteisterd door noodweer. In de staten Queensland en New South Wales viel al veel regen, maar er wordt nog meer verwacht. Het gebied gaat gebukt onder de ergste overstromingen sinds 2011. Steph Cooke, minister van noodhulp in New South Wales, waarschuwt voor ‘verraderlijke weersomstandigheden’ in de komende 24 uur.

Hagelstenen

Ook in een andere metropool, Brisbane, stijgt het water. De stad werd getroffen door onweersbuien en hagelstenen tot 6 centimeter groot. Hulpdiensten proberen honderden mensen die in nood zijn te bereiken.

De overstromingen hebben al 14 levens geëist in Queensland en New South Wales. Zo verdronk een 54-jarige man in zijn auto door het opkomende water. Gisteren vonden reddingswerkers het lichaam van een bejaarde man in zijn ondergelopen appartement in Lismore.

Meteoroloog Laura Boekel waarschuwt dat de gebieden rekening moeten houden met nog meer overstromingen, die zich de komende dagen honderden kilometers verder ten noorden van Brisbane kunnen verspreiden. ,,Dit is een zeer gevaarlijke en mogelijk levensbedreigende situatie voor zuidoost-Queensland”, zei Boekel.

Tienduizenden Australiërs hebben huis en haard moeten achterlaten vanwege de overstromingen: