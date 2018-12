2000 Nederlanders deden bestelling bij Poolse webshop voor illegaal vuurwerk

Boze werknemers Facebook klagen via prepaidte­le­foons over hun bedrijf

12:20 Werken bij Facebook is momenteel geen pretje. Na een jaar vol schandalen staat de sociale-mediagigant onder grote druk en de werknemers ook, zo meldt Buzzfeed News. Het personeel durft intussen alleen over het bedrijf te klagen via een daarvoor apart aangeschafte telefoon.