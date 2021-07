26 jaar na genocide Srebrenica wordt Muamer (19) alsnog begraven: ‘Hij kan in vrede rusten’

Duizenden mensen zijn in Bosnië bijeen om de genocide van Srebrenica in 1995 te herdenken. Opnieuw worden nieuwe geïdentificeerde slachtoffers herbegraven. Vandaag, precies 26 jaar na de val van de moslimenclave, krijgen negentien slachtoffers alsnog een waardige begrafenis op de herdenkingsbegraafplaats in Potocari.

Negentien genummerde kisten, bedekt met groene kleden, liggen in een rij op de betonnen vloer van een kale hangar. In een daarvan liggen de stoffelijke resten van Muamer Mujic. Hij is een van de vele slachtoffers van de massamoord in Srebrenica na de val van de moslimenclave op 11 juli 1995.

Zijn zus Muamera Turcalo buigt zich huilend over de kist. Haar broer was pas 19 jaar oud. In verschillende massagraven zijn slechts enkele resten van hem gevonden. Ondanks dat zijn lichaam niet compleet is, besloot de familie om de overblijfselen vandaag te begraven.

,,We hebben 26 jaar gewacht om hem te begraven‘’, zegt Turcalo. ,,We zijn blij dat hij eindelijk zijn graf zal hebben en in vrede kan rusten. Ook mijn moeder zal nu vrede hebben. Haar laatste wens was haar zoon in zijn graf begraven te zien worden. In ieder geval slechts een paar botten van hem die we nu begraven.‘’

Genocide

De dood van 8.000 Bosnische moslims na de val van Srebrenica is de enige erkende genocide in Europa sinds de Tweede Wereldoorlog. Het Nederlandse VN-bataljon Dutchbat was niet opgewassen tegen de overmacht van het Bosnisch-Servische leger onder leiding van Ratko Mladic.

Volledig scherm Een Bosnische moslimvrouw rouwt bij de kisten van de slachtoffers die vandaag in Potocari herbegraven worden © EPA

In een poging het geweld te ontvluchten, werden duizenden mannen en jongens opgejaagd door Bosnisch-Servische militairen en standrechtelijk geëxecuteerd. Hun lichamen werden haastig gedumpt in massagraven en later weer opgegraven en verspreid over andere graven om elk bewijs van oorlogsmisdaden te verbergen.

Jaren later worden nog steeds graven gevonden en stoffelijke resten - vaak niet meer dan enkele botten - geborgen. Na DNA-onderzoek worden ze geïdentificeerd. Daarna krijgen ze alsnog tijdens de jaarlijkse herdenking een waardige begrafenis tussen 6.600 andere slachtoffers op de begraafplaats in Potocari, het dorpje waar ook de basis van Dutchbat gevestigd was.

Vandaag worden zestien mannen, twee tieners en een vrouw daar herbegraven. Nabestaanden dragen hun kisten naar de begraafplaats.

Niet gevonden

Kadefa Rizvanovic verloor 20 mannelijke familieleden. Sommigen zijn nog steeds niet teruggevonden. ,,Ik ben naar de graven van mijn man en zijn broer gekomen om te bidden‘’, zegt ze. ,,Mijn ooms zijn hier ook begraven. Ik heb gebeden voor hen en voor alle slachtoffers van Srebrenica.‘’

Volledig scherm © EPA

Het bloedbad van Srebrenica wordt vanmiddag ook in Den Haag herdacht. Daar houdt burgemeester van Rotterdam, Ahmed Aboutaleb, een toespraak. Zoals elk jaar worden de namen van slachtoffers genoemd.

Vredsesorganisatie PAX zegt dat zonder erkenning van de feiten vreedzaam samenleven in Srebrenica kansloos is. ,,Wat veel mensen zich niet realiseren is het feit dat een genocide niet ophoudt met het geweld‘’, zegt Dion van den Berg, projectleider bij PAX.

Verzoening kansloos

,,Het geweld wordt gevolgd door het laten verdwijnen van de bewijslast en de ontkenning van genocide. Zeker nu het Joegoslavië-Tribunaal zijn werk heeft afgerond, dreigt de focus alleen nog te liggen op verzoening. Maar zonder erkenning van de feiten is verzoening kansloos.‘’

Volgens PAX groeit de vrees onder slachtoffers en nabestaanden dat er nooit echt gerechtigheid komt, omdat Servische en Bosnisch-Servische leiders de genocide ontkennen en oorlogsmisdaden verheerlijken. Moslims worden na terugkeer in Srebrenica gepest en achtergesteld. ,,De Bosnisch-Servische burgemeester verkondigde gisteren nog dat hij de genocide nooit zal erkennen.‘’

Ook overlevende Alma Mustafic maakt zich grote zorgen. ,,Iedereen doet alsof het conflict heel complex was, maar de feiten spreken voor zich‘’, zegt de dochter van de vermoorde Dutchbat-elektricien Rizo Mustafic.

,,Een sterke bovenliggende partij heeft een zwakke onderliggende partij bewust vervolgd en uitgemoord. Servische nationalisten voelen zich gesterkt door de verzoeningspolitiek die suggereert dat alle partijen in gelijke mate verantwoordelijk zijn voor de oorlog. Zo lang niet duidelijk is dat dit niet waar is, kan het geweld weer oplaaien.”

Volledig scherm © EPA