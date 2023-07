270 toeristen per helikopter uit Zwitsers bergstation geëvacueerd wegens defecte kabelbaan

Update Nachtelij­ke zoektocht naar loslopende leeuwin in Berlijn gestaakt, politie: ‘Gaat om gevaarlijk wild dier’

De zoektocht van de Duitse politie naar een loslopende leeuwin in Berlijn en Brandenburg is voor de nacht gestaakt. Op Twitter meldt de politie dat in overleg met dierenartsen en jagers is besloten om een grotere afstand te bewaren en vrijdagochtend vroeg de zoektocht te hervatten.