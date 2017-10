3.000 mensen geëvacueerd uit brandende bouwmarkt in Moskou

Complete school ontruimd na gebruik irriterende pom­poen­lucht­ver­fris­ser

21:21 In de Amerikaanse stad Baltimore zijn uit een school alle leerlingen en docenten geëvacueerd, omdat er een vreemde geur in de klaslokalen hing. De brandweer rukte massaal uit om het gebouw te ontruimen terwijl hulpdiensten leraren en jongeren met ademhalingsproblemen moesten bijstaan. Onderzoek wees uit dat de boosdoener een luchtverfrisser met scherp ruikende pompoenkruiden was.