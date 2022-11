3-jarig meisje en haar vader komen om bij aanslag in Istanboel

Bij de bomaanslag gisteren in Istanboel zijn onder andere een 3-jarig meisje en haar vader omgekomen. In totaal vielen zeker zes doden en meer dan 80 gewonden, tot nu werden 46 verdachten opgepakt. De hoofdverdachte is een Syrische vrouw.

Ahlam Albashir zou tijdens een verhoor toegegeven hebben dat ze getraind werd door Koerdische militanten van de PKK, laat de politie weten. Een link met IS wordt echter ook niet uitgesloten. De PKK ontkent iedere betrokkenheid. ,,Wij hebben geen burgers als doelwit.”

Onder de slachtoffers waren onder andere een 3-jarig meisje en haar vader. Yusuf Medan werkte voor het Turkse ministerie van Gezin en Sociale Zaken en was met zijn dochtertje op vakantie in Istanboel toen het noodlot toesloeg.



,,Onze harten huilen door het pijnlijke nieuws van de aanslag in Istanboel. Wij hebben onze collega Yusuf en zijn dochter Ecrin verloren. Onze deelneming gaat uit naar zijn familie, nabestaanden en collega’s”, liet de minister van Sociale Zaken Derya Yanık weten.

Drukke wijk, veel toeristen

De explosie vond gisteren even na 14.00 uur plaats in een voetgangersstraat in de Taksimwijk. Dat is een drukke uitgaans-, winkel- en horecawijk rondom het Taksimplein in het Europese gedeelte van de Turkse miljoenenstad. Het is een plaats waar ook veel toeristen komen.

Tamer Sinan, wiens dochter en vrouw gewond raakten bij de explosie, vertelt aan CNN Turkije over het moment van de aanslag. ,,Er was een enorm geluid. Ik hield de kinderwagen stevig vast, maar we werden weggeblazen. Ik rende naar het ziekenhuis met mijn kind in mijn armen.”

De hoofdverdachte, een vrouw met de Syrische nationaliteit, zat naar verluidt drie kwartier op een bankje. De ontploffing vond plaats enige tijd nadat ze was opgestaan. Volgens de politie zou Albashir bevestigd hebben dat ze in naam van de Koerdische arbeiderspartij PKK handelde. Ze kreeg bevelen vanuit de stad Kobane, in het noordoosten van Syrië, zegt ze. Overigens houden de Turkse autoriteiten er ook rekening mee dat er een link is met Islamitische Staat (IS) of de Syrisch-Koerdische strijdgroep YPG. Een commandant van de YPG heeft maandag gezegd dat de Syrisch-Koerdische milities niets te maken hebben met de aanslag.

Volledig scherm Hoofdverdachte Ahlam Albashir. © Reuters

Verdachte wilde vluchten naar Griekenland

De politie kon de hoofdverdachte arresteren in een appartement in een buitenwijk van Istanboel. Volgens Süleyman Soylu, de Turkse minister van Binnenlandse Zaken, wilde ze op de vlucht slaan naar Griekenland. Soylu maakt ook bekend dat 45 anderen in het kader van de aanslag werden gearresteerd. ,,De actie is gaande om nog andere betrokkenen te arresteren”, aldus de minister.

De PKK staat op de terreurlijst van Turkije, Europa en de VS en beschikt over stellingen in het zuidoosten van Turkije en in Noord-Irak. De beweging voert sinds het midden van de jaren 80 een gewapende strijd tegen de Turkse regering en werd in het verleden al vaak beschuldigd van bloedige aanvallen op Turkse bodem. Omgekeerd is de PKK ook vaak het doelwit van Turkse militaire operaties.

De PKK ontkent elke betrokkenheid bij de aanslag. ,,Het is algemeen bekend dat wij geen band hebben met deze gebeurtenis, dat wij geen burgers als doelwit nemen en acties die dat wel doen, afwijzen”, zo meldt de organisatie aan het persbureau Firat, dat dicht bij de PKK staat.

Afgewezen condoleances

Intussen stromen internationale veroordelingen van de aanslag en condoleances voor de slachtoffers binnen. Soylu, een felle criticus van Washington, wijst de condoleances uit Amerika af. ,,Alsof de moordenaar even een kijkje komt nemen op de plaats delict.”

Volledig scherm De slachtoffers van de aanslag worden herdacht met bloemen. © Getty Images