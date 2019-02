30.000 liter ijsbergwater, bestemd voor productie van vodka, gestolen in Canadees dorpje

William Barr opnieuw justitiemi­nis­ter VS

4:17 De Republikein William Barr is voor de tweede keer aangetreden als Amerikaans minister van Justitie. De Senaat stemde donderdag met 54 tegen 45 leden in met zijn benoeming. Dat gebeurde grotendeels volgens de partijlijnen. Barr is later op de dag meteen beëdigd als opvolger van Jeff Sessions, die in november het veld moest ruimen.