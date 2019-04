30 jaar cel voor moord op Bulgaarse TV-journaliste

Update Dodental na aardver­schui­ving in Colombia loopt op

4:44 Na de aardverschuiving in Portachuelo, in het zuiden van Colombia, zijn nu al zeker 28 doden geteld. Dat hebben de autoriteiten laten weten. Eerder was sprake van 17 dodelijke slachtoffers, maar inmiddels zijn nog 11 andere lichamen teruggevonden.