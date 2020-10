33 en 18 jaar cel voor medeplichtigen bloedbad Kenia dat ook Brabantse Elif (33) leven kostte

Twee Kenianen die vier leden van de Somalische terreurgroep Al-Shabaab in 2013 hielpen bij de aanslag op een winkelcentrum in Nairobi, zijn vandaag veroordeeld tot fikse gevangenisstraffen. Mohamed Ahmed Abdi (31) kreeg 33 jaar cel, Hassan Hussein Mustafa (31) achttien jaar. Bij de aanslag kwamen 67 mensen om het leven onder wie een hoogzwangere Nederlandse (33).

Delen per e-mail

Beide mannen werden veroordeeld tot een gevangenisstraf van achttien jaar wegens ‘samenzwering met het oog op een terroristische actie’ en ‘steun’ aan het islamitische commando dat op 21 september 2013 al schietend door het Westgate-winkelcentrum in Nairobi trok. Mohamed Ahmed Abdi kreeg daarnaast nog vijftien jaar cel voor ‘bezit van voorwerpen die verband houden met een terroristisch misdrijf’. Het ging om twee Jihadistische propagandavideo's.

De advocaten van de twee vroegen genade voor hun cliënten maar de rechtbank ging volledig voorbij aan die verzoeken. ,,De gepleegde misdaden zijn ernstig en verwoestend en eisen een straf van dit tribunaal’’, sprak rechtbankvoorzitter Francis Andayi. De zeven jaar die de twee veroordeelden al in voorlopige hechtenis zaten, worden in mindering gebracht op de gevangenisstraffen.

Mohamed Ahmed Abdi en Hassan Hussein Mustafa stonden volgens de rechtbank ‘voortdurend in contact met de aanvallers, zoals bewezen door de openbaar aanklager’, motiveerde Andayi het vonnis. ,,Hoewel er geen formeel bewijs is dat ze materiële steun verleenden aan de terroristen, geloof ik dat ze de aanvallers met hun communicatie ondersteunden”, zei hij.

Simkaarten

De twee Kenianen kwamen in beeld tijdens het onderzoek van vijf simkaarten die werden gevonden in de auto waarmee het moordcommando naar het winkelcentrum reed. Daaruit bleek dat er regelmatige communicatie was geweest tussen enkele van deze nummers en de twee dertigers. Het tweetal stond sinds januari 2014 terecht.

Een derde beklaagde, Liban Abdullahi Omar, kreeg begin oktober van de rechtbank het voordeel van de twijfel en werd vrijgesproken.

Brabantse

Op zaterdag 21 september 2013 omstreeks 12.00 uur stormden vier terroristen het luxe Westgate-winkelcentrum aan de westrand van Nairobi binnen. Ze gooiden granaten, schoten in het wilde weg winkeliers en bezoekers neer en verschansten zich daarna in het complex. Terwijl de terroristen mannen, vrouwen en kinderen doodschoten, draaiden de beveiligingscamera’s rustig door. De Britse regisseur Dan Reed maakte er later een documentaire van.

De vier terroristen werden volgens de Keniaanse autoriteiten gedood tijdens de vierdaagse belegering van het winkelcentrum door politie en veiligheidsdiensten die live werd uitgezonden op televisie. Onder de 67 dodelijke slachtoffers waren 18 buitenlanders. De Brabantse Elif Yavuz (33) was een van hen. Haar Australische vriend die haar had proberen te beschermen tegen de kogelregen, stierf met haar.

Een Keniaanse politieman verklaarde tijdens de rechtszaak oog in oog te hebben gestaan met de terroristen maar niets te hebben gedaan omdat hij hen aanzag voor collega’s. Minstens een van de vier woonde in een opvangkamp voor Somalische vluchtelingen in het noordwesten van Kenia.

Wraak

De aanslag werd opgeëist door de Somalische terreurbeweging Al-Shabaab als vergelding voor de Keniaanse militaire interventie sinds eind 2011 in Zuid-Somalië. Het Keniaanse leger integreerde vervolgens de strijdmacht van de Afrikaanse Unie in Somalië (Amisom) en hielp bij de verdrijving van de terreurbeweging uit een aantal bolwerken.

Het brein achter het bloedbad werd volgens het Pentagon in maart 2015 gedood bij een aanval met een Amerikaanse drone. Behalve Adnan Garaar, een belangrijke leider van Al-Shabaab, kwamen ook twee andere leden van de Somalische terreurbeweging om het leven.

Bekijk onze trending nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: