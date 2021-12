38 doden door brand in gevangenis Burundi: ‘Politie weigerde deuren te openen’

Door een gevangenisbrand in het Afrikaanse Burundi zijn 38 gevangenen overleden en 69 mensen zijn zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Sommige gevangenen claimen dat de politie weigerde de deuren te openen, waardoor er geen mogelijkheid was om te vluchten.

Om 04.00 uur 's ochtends brak er een verwoestende brand uit in de gevangenis van Gitega, Burundi, waarschijnlijk door kortsluiting. Getuigen zeggen dat veel gevangenen nog lagen te slapen toen de vuurzee grote delen van het gebouw verwoestte. De vicepresident van het Oost-Afrikaanse land, Prosper Bazombana, bezocht het verwoeste terrein met een aantal hoge ministers, en meldde in totaal 38 doden en nog eens 69 gewonden.

Een van de gevangenen deelde in een telefoongesprek met persbureau AFP: ,,We begonnen te schreeuwen dat we levend verbrand zouden worden toen we de vlammen omhoog zagen schieten, maar de politie weigerde de deuren van onze kamers te openen. Ze zeiden: ‘Dit zijn de orders die we hebben gekregen’. Ik weet niet hoe ik ben ontsnapt, maar er zijn gevangenen die volledig zijn verbrand.”

De gevangenen met ernstige brandwonden zijn naar een ziekenhuis gebracht, sommigen achterin pick-uptrucks van de politie. Milde verwondingen werden ter plekke verzorgd door onder andere het Rode Kruis, dat ter plaatste was om de gevangenen te helpen. De Burundese politie meldt dat de brandweer pas laat in actie is gekomen, zo'n twee uur na het uitbreken van de brand. Inmiddels zou het allemaal onder controle zijn.

Alle informatie komt van getuigen of de Burundese staat. Soldaten en politieagenten hebben de gevangenis omringd om journalisten en andere geïnteresseerden van de locatie weg te houden. Enkele journalisten hebben onder toeziend oog van soldaten en politieagenten de overblijfselen van de gevangenis van dichtbij mogen bekijken.

Overbevolkte gevangenissen

In de bijna 100 jaar oude gevangenis, de op twee na grootste van Burundi, werden onder andere politieke gevangenen vastgehouden. Ook was er een vrouwenvleugel. Op het moment van de brand zaten er zo’n 1500 mensen vast, veel meer dan 400, de beoogde capaciteit van het gebouw. In augustus werd ook al bericht over een brand in de gevangenis door kortsluiting. Destijds zijn er geen doden of gewonden gemeld.

De gevangenis in Gitega is niet de enige overbevolkte gevangenis van Burundi. Waar er naar schatting in totaal zo'n 12.400 Burundezen gevangen zouden zitten, is er in de gevangenissen in het land officieel maar ruimte voor 4200 gevangenen. In juni verleende de president van Burundi al gratie aan 5000 gevangenen, maar dat is nog lang niet genoeg.

