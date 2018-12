39 arrestaties na steekpartij in Londense wijk Hammersmith

De Britse politie heeft 39 mensen gearresteerd na een steekpartij in het westen van Londen. Een man werd vandaag in de vroege uren neergestoken in de wijk Hammersmith.

De aanhoudingen vonden volgens de Londense krant The Evening Standard plaats op een terrein vlakbij de steekpartij. Hun identiteit is niet bekendgemaakt, noch hun rol bij de steekpartij. Ze worden verhoord door de politie.



Volgens de Britse politie zijn de personen, die een feest in de wijk bezochten, gearresteerd omdat ze weigerden mee te werken. Niemand van hen wilde antwoord gegeven op vragen over de steekpartij die buiten plaatsvond.

De aanleiding zou een woordenwisseling in een winkel zijn geweest. Het slachtoffer zou, volgens een politiewoordvoerder, zijn achtervolgd door een groep mensen. Een aantal van de achtervolgers gingen vervolgens het pand in waar het feest gaande was.