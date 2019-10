39 doden aangetroffen in vrachtwagencontainer in Engeland

Volgens SkyNews is onder de slachtoffers één tiener, naast 38 volwassenen. De vrachtwagen stond op Waterglade Industrial Park, een industrieterrein in Grays (Essex). Politie en brandweer werden rond 01.40 uur gealarmeerd, maar zij konden niets meer voor de slachtoffers betekenen. Het industrieterrein is afgesloten voor onderzoek. Wie als eerste alarm sloeg, is niet bekend.



De bestuurder van de vrachtwagen, een 25-jarige man uit Noord-Ierland, is aangehouden. Hij wordt verdacht van dood door schuld. De politie in Essex laat weten dat het identificeren van de slachtoffers nu de hoogste prioriteit heeft. Een woordvoerder zegt dat dit waarschijnlijk wel lang gaat duren. De politie kan dan ook nog niet zeggen of de slachtoffers migranten zijn.



Woordvoerder Andrew Mariner: ,,Dit is een zeer tragisch incident waar een groot aantal mensen het leven heeft verloren. De focus ligt nu op de identificatie en het onderzoek. Voor zover we nu weten is de vrachtwagen afkomstig uit Bulgarije en is hij op zaterdag 19 oktober het land in gekomen via de haven van Holyhead, een stad in Wales.”



De haven in Holyhead heeft een rechtstreekse veerverbinding met de haven van Dublin. Vanuit daar is er via de haven van Cherbourg-Octeville in Frankrijk een verbinding met Europa. Deze route is onder meer populair onder Albanese migranten. Over de identiteit van de slachtoffers is echter nog niks bekend.