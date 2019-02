4-jarig jongetje schiet zwangere moeder in gezicht met pistool

Volgens de politie van King Country, in de Amerikaanse staat Washington, vond de kleuter het onbeveiligde vuurwapen onder het matras van het bed van zijn ouders. Hij pakte het op, richtte op het gezicht van zijn acht maanden zwangere moeder en haalde de trekker over, meldt de Seattle Times.



De vrouw raakte levensgevaarlijk gewond en werd in allerijl naar een ziekenhuis in Seattle overgebracht. Op het moment dat het ongeluk gebeurde, was er niemand anders in de woning aanwezig. Volgens de politie is het onduidelijk op wiens naam het wapen geregistreerd staat.



Enkele weken geleden werd in Washington gestemd voor ‘Initiative 1639', een wetsvoorstel dat het mogelijk maakt wapenbezitters te vervolgen voor het onbeveiligd laten rondslingeren van vuurwapens, waardoor onbevoegde personen - zoals een kind - het kunnen bemachtigen en gebruiken.