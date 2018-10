4 miljoen van hulporganisaties voor Sulawesi

Volgens het ministerie wordt hard gewerkt aan een inventarisatie van wat er allemaal nodig is in het gebied, zowel qua geld als qua middelen. Indonesië werkt daarbij samen met hulporganisaties en de Verenigde Naties.

Eerder deze week had minister Sigrid Kaag (Ontwikkelingssamenwerking) al 1 miljoen euro beschikbaar gesteld aan het Rode Kruis voor de eerste acute hulpverlening. Daarnaast is Giro555 geopend, daarop kan geld worden gestort om mensen in Indonesië te helpen.

Tsunami

Het Indonesische eiland werd vorige week vrijdag getroffen door een aardbeving en tsunami. Het officiële dodental is inmiddels gestegen naar 1558. Aan alles blijkt een tekort te zijn, vertelde Iris van Deinse van het Rode Kruis gisteren. ,,Er is nog zo veel hulp nodig .''

Mensen verblijven met alles wat ze nog hebben op straat of in provisorische tenten. Veel slachtoffers die zijn begraven in de modder of onder het puin kunnen niet gered worden, omdat er gebrek is aan materieel om het vaak zware puin te ruimen. Pas enkele duizenden mensen zijn inmiddels geëvacueerd per schip.