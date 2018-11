47 doden bij buscrash in Zimbabwe

Ecuador vervolgt ex-president voor ontvoering oppositie­po­li­ti­cus

2:23 Het Ecuadoraanse openbaar ministerie gaat oud-president Rafael Correa vervolgen voor de mislukte ontvoering van oppositiepoliticus Fernando Balda in 2012. Rechter Daniella Camacho maakte woensdag bekend dat er genoeg bewijs is dat Correa het vermoedelijke brein was achter de ontvoeringspoging om een proces tegen hem te beginnen.