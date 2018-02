'500 doden bij bombardementen op Ghouta'

De luchtaanvallen door de Syrische en Russische luchtmacht gingen vandaag gewoon door. Vanochtend zouden tenminste 28 mensen zijn gedood, onder wie vier kinderen. Pogingen binnen de VN-veiligheidsraad aan te sturen op een ‘humanitair bestand’ hebben vooralsnog niets opgeleverd. Onderhandelingen zijn gaande om een veto van Rusland te voorkomen.



Rusland is de belangrijkste bondgenoot van de Syrische president al-Assad die de rebellie, waaraan ook tussen de burgers verscholen milities van de terreurbeweging al-Qaeda meedoen, definitief de kop in wil drukken. Volgens de Russische ambassadeur bij de VN is een onmiddellijk staakt-het-vuren – waartoe door verschillende landen is opgeroepen – op dit moment ‘niet realistisch’. Vanmiddag 18.00 uur Nederlandse tijd zou de Veiligheidsraad een uitgestelde stemming over een bestand moeten houden.