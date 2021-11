545 miljoen euro voor slachtoffers massale loodvergiftiging in Amerikaanse stad Flint

De aanwezigheid van hoge loodconcentraties in het water in Flint werd al in 2014 aangemerkt als een gevaar voor de volksgezondheid. De problemen met lood in het kraanwater begonnen toen de watertoevoer ter bezuiniging vanuit het Huronmeer werd verlegd naar de Flint-rivier. Door de zuurtegraad van het water uit de rivier loste lood in de leidingen op in het drinkwater. De stad had het water uit de rivier eigenlijk eerst moeten zuiveren, maar wilde kosten besparen en liet de zuivering achterwege.