6-jarig meisje vindt cocaïne in rugtas klasgenootje

Een leraar betrapte het meisje met het zakje en vermoedde dat het drugs waren, waarop de school de politie belde. Het meisje en het jongetje van wie de rugzak was werden naar de schoolzuster gebracht voor onderzoek.



Hier bleek dat geen van beiden drugs had binnengekregen. Er werden geen andere drugs ontdekt. Het is onduidelijk hoe de cocaïne in de rugtas is gekomen. De politie denkt niet dat het jongetje die van huis had meegenomen.