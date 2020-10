61 arrestaties in Frans onderzoek naar kinderporno, van jeugdtrainer tot imam

De arrestaties vonden plaats tijdens een gecoördineerde operatie, die maandag begon en tot vanmorgen vroeg duurde, in dertig regio’s in Frankrijk. Onder de verdachten bevinden zich een imam, een jeugdtrainer van twee voetbalclubs die spelertjes filmde in kleedkamers en een computerwetenschapper die bekende dat hij zijn 14-jarige dochter sinds haar negende regelmatig had verkracht. In de woning van laatstgenoemde verdachte vonden speurders ruim 110.000 foto's en 2.000 video’s met kinderporno. Drie medeverdachten waren te zien in de video's waarin ze kinderen verkrachtten, verklaarde Eric Bérot van het centrale bureau ter bestrijding van geweld tegen personen van de Franse gerechtelijke politie.