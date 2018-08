7-jarige Brendan wint 'limonadeoorlog'

Brendan Mulvaney uit Ballston Spa in de Amerikaanse staat New York is een ondernemend ventje. De 7-jarige runt een limonadekraampje vanaf het terras van zijn ouderlijk huis. Niet om zijn spaarvarken te spekken, maar om de 12-jarige Maddy Moore te helpen die aan een zeldzame botziekte lijdt. Nobel, alleen dacht een inspecteur van Volksgezondheid daar anders over.

Vorige maand sloot een overijverige inspecteur Brendans frisdrankonderneming, blijkbaar nadat verkopers op de lokale markt hun beklag hadden gedaan. Waar zij zeven dollar voor een drankje vroegen, rekende Brendan slechts 75 cent voor een verfrissend bekertje citroenlimonade. Een doorn in hun oog en een slag voor hun portemonnee.



De dame in kwestie was dan ook onverbiddelijk. De prille zakenman beschikte niet over de juiste papieren en moest direct stoppen met zijn limonadeverkoop. Aan het feit dat Brendan met zijn handeltje geld ophaalde voor de operatie van een ziek vriendinnetje had zij geen boodschap. Sluiten!

Brendans Limonade-hulp Wet

Brendans ouders lieten het er niet bij zitten en deden hun beklag. Het verhaal kwam in de media en al snel kreeg Mulvaney bijval uit politieke hoek. Senator James Tedisco diende een wetsvoorstel in, 'Brendans Limonade-hulp Wet' genaamd, dat een uitzondering maakt voor verkopers onder de 16 jaar.



,,Toen ik klein was, had de helft van alle inwoners een kraampje voor hun huis staan'', zei de senator. ,,Niemand die daarover klaagde en er werd niemand ziek.'' Niet veel later greep de gouverneur van New York, Andrew Cuomo, in. Hij betaalde Brendans vergunning uit eigen zak en gaf de autoriteiten opdracht de jongen met rust te laten.

'Hou het wisselgeld maar'

Afgelopen weekend kon Brendan zijn limonadekraampje heropenen. Op de zomermarkt van Saratoga. En dit keer zonder klachten en met papieren. Senator Tedisco was een van de eerste klanten. Hij rekende zijn drankje af met een biljet van honderd dollar en vertelde Brendan dat hij het wisselgeld mocht houden.



Brendan heeft inmiddels meer dan 900 dollar (ruim 785 euro) opgehaald voor het gezin van zijn zieke vriendin. Maddy Moore, die aan de ziekte van Blount lijdt en morgen wordt geopereerd, vindt het 'geweldig' wat Brendan voor haar doet. ,,Ik vind het waanzinnig dat hij zich zo voor mij inzet. Het betekent heel veel voor mij.''

Excuses van gezondheidsdienst